В Росстате подтвердили перенос публикаций статистических данных на вечер. Теперь это будет происходить в 19:00 по московскому времени, пишет РБК. В ведомстве объяснили корректировку тем, что значительное число сотрудников сейчас работают удаленно и находятся в самоизоляции.

Росстат объяснил, почему сдвинул на вечер публикацию статистики

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