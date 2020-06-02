Общество

BFM.ruBFM.ruРосстат объяснил, почему сдвинул на вечер публикацию статистики

В Росстате подтвердили перенос публикаций статистических данных на вечер. Теперь это будет происходить в 19:00 по московскому времени, пишет РБК. В ведомстве объяснили корректировку тем, что значительное число сотрудников сейчас работают удаленно и находятся в самоизоляции.
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Макроэкономика на ночь глядя

Ведомости15:47

Reuters: Росстат публикует макростатистику поздно вечером из-за ухудшения показателей

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Reuters: правительство приказало публиковать негативную экономическую статистику ближе к ночи; обсуждалось полное засекречивание

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Reuters рассказал о попытке властей утаить статистику по падению экономики

Forbes09:07

Новое правительство предлагало засекретить плохую экономическую статистику

Компания08:46

Reuters: в правительстве предлагали засекретить негативную экономическую статистику, но решили публиковать ее ближе к ночи

Дождь06:14

СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже

Росбалт10:18
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России

В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
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В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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В семи нижегородских больницах введен карантин

В семи больницах Нижнего Новгорода и области, по данным на сегодняшний день, введен превентивный карантин.
Российская газета 11:07
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Политика

Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости 13:10
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Армия и оружие

Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву

Evo-rus.com вчера в 14:52
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Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
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Общество

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
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Космос

Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор

Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.
Популярная механика 31 мая в 03:58
Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Происшествия

Появилось фото загрязнения реки после ЧП на ТЭЦ в Норильске

РБК 10:22
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
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Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке

Версия.Инфо вчера в 05:23
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«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
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Армия и оружие

Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук.
Lenta.ru 10:02
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Общество

Транзит российского газа через Польшу возобновлён

К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
Life.ru вчера в 03:09
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Экономика

Мишустин представит Путину план восстановления национальной экономики

Во вторник, 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представит президенту РФ Владимиру Путину проект всеобъемлющего плана восстановления национальной экономики, занятости и доходов граждан до 2021 года.
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс вчера в 07:45
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Здоровье

Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
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Футбол

Николич рассказал, когда начал переговоры с «Локомотивом»

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о переговорном процессе с московским клубом.
RT на русском 14:20
Общество

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
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Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
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Росгвардия прокомментировала убийство екатеринбуржца при задержании

По официальной версии, в момент штурма квартиры бойцы СОБР увидели у подозреваемого предмет, похожий на оружие, и открыли огонь.
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BMW представила новое купе BMW 4-Series Coupe

Немецкая компания BMW официально представила усовершенствованное купе BMW 4-Series второй генерации.
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Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца

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