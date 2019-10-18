Экономика
Говорит МоскваРосстат объяснил рост доходов россиян увеличением доли «серых» зарплат
Ранее Федеральная служба статистики сообщала, что реальные доходы жителей России в третьем квартале выросли на 3% по сравнению с прошлогодними данными.
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В третьем квартале реальные доходы россиян показали +3% год-к-году после снижения в -0,1%, -2,5% и -2% в предыдущие три квартала, сообщила служба в четверг.Агентство новостей розничной торговли17 октября в 09:00
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Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат
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