с чего всё началось

Ранее Федеральная служба статистики сообщала, что реальные доходы жителей России в третьем квартале выросли на 3% по сравнению с прошлогодними данными.

Происшествия В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.

Кино Вин Дизель стал супергероем: вышел первый трейлер кинокомикса «Бладшот» В сети появился первый трейлер кинокомикса «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».

Футбол Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Голландии Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о том, чего ему не хватает в Голландии.

Общество Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях По данным оперативного мониторинга, численность безработных граждан на 1 октября 2019 года составила 662,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы на эту же дату — 0,9%. По мнению министерства, этот показатель останется неизменным в 2020 году.

Происшествия Опубликован список погибших при прорыве дамб в Красноярском крае Холдинг «Сибзолото» обнародовал список из пятнадцати погибших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края.

Политика Глава Севастополя оценил идею слияния с Крымом Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что объединение республики Крым и Севастополя в один регион не целесообразно.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Здоровье Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения В Краснодарском крае врачи приняли остеосаркому четвёртой стадии у пятилетней девочки за растяжение мышц.

Общество В России дети смогут не платить за вывоз мусора Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Общество Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".

Происшествия Следствие выяснило причину ДТП в Твери, в котором погибли 13 человек Напомним, столкновение микроавтобуса Ford Transit и автобуса ЛиАЗ произошло утром 5 октября прошлого года на 24-м километре дороги Тверь - Ржев.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Происшествия Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.

Политика В порт Одессы прибыли американские катера Island Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Политика Медведев рассказал о недостатках действующего КоАП Новый Кодекс об административных правонарушениях должен быть понятным и эффективным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму По данным источника, группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания.

Политика Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.

Армия и оружие В НАТО создан кризисный штаб для оценки турецкой операции в Сирии В НАТО появился кризисный штаб для оценки турецкой операции в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое издание Welt.

Финансы ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.