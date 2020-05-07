Потребительские цены в России в апреле 2020 года выросли на 0,8% по сравнению с мартом, в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2019 года - рост составил 3,1% (в марте - 2,5%), свидетельствуют данные Росстата. Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в апреле на уровне 2,6-2,7%.

Инфляция в России в апреле составила 0,8%

Общество SCMP: Китай может продать часть госдолга США Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post. 295

Футбол Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 82

Космос Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было. 64

Финансы Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. 2

Общество Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом Около 120 сотрудников группы ВТБ имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек умер. 9

Здоровье Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 18

Авто Кроссовер Zotye TS5 скоро выйдет на рынок Компания Zotye стала известной благодаря широкому использованию «пиратского» автодизайна: в ее гамме были клоны автомобилей Volkswagen Touareg, а также Porsche Macan.

Технологии Хакеры атаковали российские сайты на основе WordPress С начала 2020 года число атак на российских пользователей сайтов на основе системы WordPress сильно выросло. 2

Политика Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине. 118

Общество Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным "Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.

Происшествия «Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД. 4

Происшествия В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 189

Экономика ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка» Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБ.

Наука Потепление вод Северной Атлантики стало причиной резкого вымирания планктона В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, говорится о вымирании холодолюбивого планктона в северных широтах Атлантики и его замещении на теплолюбивые виды из-за начавшего в середине прошлого века активного притока субтропических вод.