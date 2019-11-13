Экономика
Газета.RuРосстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза
Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает сайт ведомства. Так, этот показатель за девять месяцев увеличился на 1,1%.
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Происшествия
Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката
Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
Происшествия
В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет
В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета.
Политика
Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Авто
Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки
Итальянский хирург Рената Гили предполагает, что во многих случаях предотвратить появление рака прямой кишки вполне реально.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Кино
Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом
Политика
Путин заявил о риске транзита газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35
Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщает газета Wall Street Journal.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Энергетика
Цены на нефть: Brent и WTI торгуются разнонаправленно
Нефть находится вблизи стартовых значений торгов, при этом две главных марки торгуются разнонаправленно — Brent находится в небольшом плюсе, WTI в минусе, 14 ноября передает агентство Reuters.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии раненых в колледже Благовещенска
Гаджеты
Vivo презентовала смартфон S5 с квадрокамерой
Один из самых крупных производителей смартфонов в мире - компания Vivo презентовала инновационное устройство S5.
Футбол
Бонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду.
Кино
Военная драма «Ржев» выйдет в прокат 5 декабря
5 декабря в прокат выйдет российская военная драма режиссера Игоря Капылова «Ржев».
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам
Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Шоу-бизнес
Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот
Светлана Лобода удивила своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге фотографии, на которых она запечатлена с большим округлившимся животом.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Российским властям удалось сдержать экономику страны от сползания в рецессию.