Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза

Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает сайт ведомства. Так, этот показатель за девять месяцев увеличился на 1,1%.
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Рост российской экономики в IV квартале может ускориться

ПРАЙМвчера в 05:09

Прогноз динамики объема ВВП

Прибыль RU12 ноября в 06:37

Росстат заявил, что экономика России ускорилась в два раза

Московский Комсомолец13 ноября в 10:14

Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России

REGNUM13 ноября в 08:48

Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%

ТАСС13 ноября в 08:37

Экономика России вернулась на траекторию роста в 1,5-2%

Финмаркет13 ноября в 09:22

Росстат опубликовал подсчеты ВВП. Они противоречат данным правительства

РБК13 ноября в 14:00
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Происшествия

Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом

Известия вчера в 23:04
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Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката

Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
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Происшествия

В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет

В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета.
РБК 00:19
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости вчера в 19:44
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru вчера в 11:53
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Авто

Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор

Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.
Тарантас Ньюс вчера в 22:37
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Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки

Итальянский хирург Рената Гили предполагает, что во многих случаях предотвратить появление рака прямой кишки вполне реально.
Evo-rus.com 13 ноября в 10:28
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ вчера в 15:59
Кино

Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv вчера в 14:38
Политика

Путин заявил о риске транзита газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
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Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35

Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщает газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:35
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
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В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
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Цены на нефть: Brent и WTI торгуются разнонаправленно

Нефть находится вблизи стартовых значений торгов, при этом две главных марки торгуются разнонаправленно — Brent находится в небольшом плюсе, WTI в минусе, 14 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:56
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

Новые автомобили 13 ноября в 22:06
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии раненых в колледже Благовещенска

Sibnet Новости вчера в 23:56
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Vivo презентовала смартфон S5 с квадрокамерой

Один из самых крупных производителей смартфонов в мире - компания Vivo презентовала инновационное устройство S5.
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Бонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду.
Чемпионат вчера в 17:24
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Кино

Военная драма «Ржев» выйдет в прокат 5 декабря

5 декабря в прокат выйдет российская военная драма режиссера Игоря Капылова «Ржев».
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Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 04:45
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Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Газета.Ru вчера в 22:56
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
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Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам

Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.
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Футбол

Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
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Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот

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Bimru.ru вчера в 09:12
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Российским властям удалось сдержать экономику страны от сползания в рецессию.
РБК 13 ноября в 16:56
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