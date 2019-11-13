Экономика
Газета.RuРосстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза
Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает сайт ведомства. Так, этот показатель за девять месяцев увеличился на 1,1%.
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Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
РИА Новости 10:12
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Финансы
Юань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине
Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.
REGNUM 11 ноября в 01:34
Происшествия
«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество
Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб
Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
РБК 10:25
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Единоборства
Волков и Магомедшарипов поднялись в рейтинге UFC
Pravda.Ru 06:55
Энергетика
Что нужно знать о нефтяном прогнозе ОПЕК
После некоторых колебаний годовой прогноз ОПЕК стал более оптимистичным в отношении добычи сланцевой нефти в США.
Вестник Кавказа вчера в 00:00
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
REGNUM 04:14
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко купала в море свою дочь в памперсе
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова раскритиковали ее за то, что она не сняла с ребенка памперс на пляже, комментарии они оставили в Instagram девушки.
Rostov gazeta вчера в 01:37
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Наука
В Бразилии нашли кости первого в мире хищного динозавра
На юге Бразилии обнаружили удивительно хорошо сохранившийся скелет старейшего в мире плотоядного динозавра.
МИР 24 вчера в 02:13
Гаджеты
Смартфон Honor 20S выходит в России
MobiDevices 10:29
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Авто
Mazda представила рестайлинговый седан Mazda 2
Японская компания Mazda представила обновлённую версию седана Mazda 2 для Мексики. Об этом сообщается на сайте AutoFile.
REGNUM 07:26
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11 ноября в 11:57
Шоу-бизнес
Вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская экстренно госпитализирована
В больницу срочно увезли оперную певицу и вдову известного певца Муслима Магомаева Тамару Синявскую.
Регион online вчера в 01:31
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество
Time впервые представил рейтинг 100 «восходящих звезд»
Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «восходящих звезд» TIME 100 Next, (традиционно журнал ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира).
РБК 09:44
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07