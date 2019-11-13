с чего всё началось

Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает сайт ведомства. Так, этот показатель за девять месяцев увеличился на 1,1%.

Росстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза

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