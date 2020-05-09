Общество
РИА НовостиРосстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
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с чего всё началось
В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.РИА Новости00:07
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Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
Российская газета 01:55
Футбол
Полузащитник «Уфы» не рассчитывает на возобновление чемпионата России
Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль высказался о вероятности возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Mental.lu.
Газета.Ru 01:50
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия ограничений
На совещании с президентом Владимиром Путиным и главами регионов руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трех этапах постепенного снятия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Оренбуржье 07 мая в 01:18
Футбол
ФИФА временно разрешила проводить пять замен в матчах
Сообщается, в тех странах, где был приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса, и было принято решение доиграть оставшиеся матчи турнира до 31 декабря 2020 года, каждому клубу будет разрешено совершить пять замен.
Vprognoze.ru вчера в 15:56
Футбол
Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»
Экс-защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о договорном матче столичного клуба, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 02:21
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Здоровье
В ВОЗ рассказали, как курение влияет на течение коронавируса
Глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что курение становится причиной развития тяжёлой формы коронавируса, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 12:37
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
Общество
Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар
Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 07 мая в 15:44
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 07 мая в 02:54
Здоровье
Морозов объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом
По словам главы региона, специалисты отмечают две причины такого всплеска: увеличение количества проводимых тестов и несоблюдение населением правил самоизоляции.
Ульяновск онлайн 01:06
Кино
Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»
Вечером, в 17:00, Okko представит большой праздничный концерт «Песни Победы» в честь Дня Победы.
Lenta.ru 00:00
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Общество
В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 02:57
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Отвечая на вопрос о статистике по ситуации с коронавирусом, представитель ВОЗ отметил, что в России вспышка заболеваемости наступила позже, чем в других странах Европы.
РИА Новости вчера в 13:32
Футбол
«Барселона» пообещала Мартинесу место в стартовом составе
Согласно источнику, чемпион Испании гарантировал игроку место в стартовом составе.
Советский спорт вчера в 16:34
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:
На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
Футбол
Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»
Газета.Ru вчера в 15:44
Политика
Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
Игры
В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса
Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру вчера в 14:31