Общество
РИА НовостиРосстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
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с чего всё началось
В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.РИА Новости00:07
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Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:04
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Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»
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Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
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Общество
Эксперт назвала сферы, в которых после карантина увеличится зарплата
Эксперт назвала сферы, в которых стоит ожидать увеличения зарплаты после окончания карантина, повсеместно введенного из-за эпидемии коронавируса.
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В Москве завершился воздушный парад Победы
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О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
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Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
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Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая
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Стратегические бомбардировщики взяли курс на Москву
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