В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.

с чего всё началось

Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".

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