Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ 2019 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,8%

В России в 2019 году реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 0,8%, следует из данных Росстата (.pdf). Ранее Минэкономики прогнозировало рост этого показателя на 0,1%. В 2018 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,1%.
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