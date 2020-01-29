Экономика

РБКРБКРосстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата. Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли — на 3,1% в годовом выражении.
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Доходы граждан не удержались в плюсе

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Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%

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Темпы роста реальных располагаемых доходов по итогам 2020 года могут ускориться до 1-2%

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РБК28 января в 10:51

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%

ТАСС28 января в 08:42

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Интерфакс28 января в 08:09
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«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
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Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
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На рынок вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

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Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
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