Экономика
РБКРосстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата. Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли — на 3,1% в годовом выражении.
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Политика
Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.
Киберспорт
Состоялся релиз полной версии Warcraft III: Reforged
В ночь с 28 на 29 января состоялся выход переиздания культовой стратегии Warcraft III: Reforged.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Общество
Франкфуртский автосалон покидает Франкфурт
В 2019 г. закончился срок контракта ассоциации VDA и выставочного центра Мессе Франкфурт, где в последние годы в Германии проходил международный автосалон.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Политика
Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Армия и оружие
ВМС Украины получат от Береговой службы США еще три катера типа Island
Напомним, что первые два катера WPB 1321 Cushing и WPB 1323 Drummond типа Island, выведенные из состава Береговой охраны США, были получены Украиной в виде военной помощи в 2017 году и введены в состав ВМСУ в октябре 2019 года, получив украинские названия Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск".
Здоровье
Врачи назвали продукты, разрушающие поджелудочную железу
Врачи не знают причин возникновения рака поджелудочной железы, но есть факторы, вызывающие этот опасный недуг.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Армия и оружие
На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей
Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Политика
Нетаньяху встретился с помилованной Путиным израильтянкой и ее матерью
23 января президент РФ Владимир Путин встретился с матерью девушки, после чего отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо».
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко.
Игры
Обладатели подписки PS Plus бесплатно получат все игры серии Bioshock
В феврале 2020 года подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат Bioshock Collection и Sims 4. Об этом сообщалось 29 января в ролике на YouTube-канале PlayStation.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Происшествия
Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков
Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Политика
Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии
Политика
Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.