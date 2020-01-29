Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата. Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли — на 3,1% в годовом выражении.

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

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