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Росстат оценил рост ВВП РФ в I квартале в 3,5% в годовом выражении

ВВП РФ в I квартале 2022 года вырос на 3,5% по сравнению с I кварталом 2021-го.
Интерфакс
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 1 квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 103,5%", - говорится в сообщении.
Finam.Ru
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2024 году на 3,2% (прогноз ЦБ - рост в интервале 2,5-3,5%), рост на 2,6% в 2025 году.
Интерфакс
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля-начале мая по падению ВВП на 2022 год, предполагает спад на 8,7%, в 2023 году экономисты ожидают незначительный рост - на 1,4%.
Интерфакс

Подробнее о событии

Росстат оценил рост ВВП РФ в I квартале в 3,5% в годовом выражении
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Росстат предварительно оценил рост ВВП России на 3,5% в январе-марте 2022 года
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По предварительным оценкам Росстата, ВВП РФ вырос в 1 квартале на 3,5%
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Росстат: ВВП России вырос на 3,5% в I квартале
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