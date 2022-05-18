Будьте в Плюсе

Росстат оценил рост ВВП РФ в I квартале в 3,5% в годовом выражении

ВВП РФ в I квартале 2022 года вырос на 3,5% по сравнению с I кварталом 2021-го.
Интерфакс
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 1 квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 103,5%", - говорится в сообщении.
Finam.Ru
Отмечается, что первую оценку ВВП за первый квартал 2022 года Росстат опубликует 16 июня.
РБК
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля-начале мая по падению ВВП на 2022 год, предполагает спад на 8,7%, в 2023 году экономисты ожидают незначительный рост - на 1,4%.
Интерфакс

Подробнее о событии

Росстат предварительно оценил рост ВВП в первом квартале 2022 года в 3,5%
Forbes20:25
Росстат предварительно оценил рост ВВП России в первом квартале на 3,5%
ПРАЙМвчера в 13:44
По предварительным оценкам Росстата, ВВП РФ вырос в 1 квартале на 3,5%
Finam.Ruвчера в 12:17
ВВП РФ в 1-м квартале вырос 3,5% - Росстат
Финмаркетвчера в 12:17
Росстат оценил рост ВВП РФ в I квартале в 3,5% в годовом выражении
Интерфаксвчера в 12:16
Росстат: ВВП России вырос на 3,5% в I квартале
RT на русскомвчера в 12:10
Росстат предварительно оценил рост ВВП России в I квартале на уровне 3,5%
ТАССвчера в 12:02

Интересное

Депутата думы Владивостока Каменщикова задержали на границе Мексики и США

Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США.
Lenta.ru21:49

Депутат Госдумы Хамзаев предложил увеличить отпуск для отдыхающих в России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска гражданам, которые выбирают отдых в России.
RT на русском22:27

Politico: Белый дом отказывается поставлять Киеву реактивные системы залпового огня

Вашингтон на протяжении нескольких месяцев отказывается поставлять Киеву американские реактивные системы залпового огня (РСЗО).
BFM.ru21:06

Брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать

Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
Взгляд.ру17:46

Спикер СФ Матвиенко: безопасность России будет обеспечена, несмотря на расширение НАТО

Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
РИА Новости17:21

Американский банк открыл счет генконсульства России в Хьюстоне

24 апреля посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.
ТАСС19:01

SZ: антироссийские санкции не достигли желаемого эффекта из-за позиций КНР, Индии и Турции

Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии.
RT на русском21:10

Экс-генсек НАТО Солано и экс-премьер Швеции Бильдт: позиция Байдена по Ирану грозит войной

Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", заявили в совместной статье для Washington Post экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт.
РИА Новости21:47

Экономист Смирнов заявил, что США могут сдержать цены на бензин увеличением поставок нефти

Смирнов заявил, что причиной повышения розничных цен на бензин в США стали не только санкции против России и отказ от импорта российской нефти.
Lenta.ru21:38

«Передайте ему это сообщение». Махачев обратился к тренеру Оливейры

Ислам Махачев ответил тренеру Чарльза Оливейры, который предложил провести бой между ними в Бразилии, на родине своего подопечного.
Чемпионат22:48