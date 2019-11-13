Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики

Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
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