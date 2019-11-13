Экономика РФ выросла на 1,7% в третьем квартале 2019 года. Соответствующие данные передает Росстат, специалисты которого сравнили показатели текущего года с прошлогодними.

Росстат заявил о росте экономики РФ почти в два раза

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