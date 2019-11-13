Экономика
КоммерсантъРосстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики
Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
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Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Политика
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Происшествия
В Калифорнии открыли стрельбу в школе
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Здоровье
Малышева назвала бесполезные анализы
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
Гаджеты
Motorola представила смартфон Razr с гибким экраном
Motorola (c 2014 г. принадлежит Lenovo) представила смартфон Razr с гибким экраном.
Общество
Доктора не смогли удалить весь синтол из бицепсов блогера Руки-Базуки
Блогеру Кириллу Терёшину, известному под прозвищем Руки-Базуки, не смогли удалить весь синтол из рук, сообщает телеграм-канал Mash.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон
Политика
Вишневский написал заявление о клевете на петербургские СМИ Пригожина
Оппозиционный депутат ЗакСа подал заявление в УМВД по Приморскому району, в котором зарегистрированы СМИ медиагруппы «Патриот», их связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Армия и оружие
The National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз
Зарубежное издание The National Interest сообщило о полётах B-52 поблизости от военных баз РФ.
Футбол
Комличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»
Форвард сборной России и чешской «Млады» Николай Комличенко рассказал, в каких клубах мог оказаться в летнее трансферное окно.
Технологии
Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах
Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Футбол
Иран при участии Азмуна проиграл Ираку в квалификации ЧМ-2022
Сборная Ирана, за которую сыграл форвард «Зенита» Сердар Азмун, уступила Ираку в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.
Происшествия
В Кировской области завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
В Кировской области возбуждено уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика.