Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики

Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
Читать в источнике
Комментировать359

Подробнее о событии

Рост российской экономики в IV квартале может ускориться

ПРАЙМ05:09

ВВП вырос оптом

Коммерсантъвчера в 17:17

Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России

REGNUMвчера в 08:48

Росстат заявил, что экономика России ускорилась в два раза

Московский Комсомолецвчера в 10:14

Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%

ТАССвчера в 08:37

Экономика России вернулась на траекторию роста в 1,5-2%

Финмаркетвчера в 09:22

Росстат опубликовал подсчеты ВВП. Они противоречат данным правительства

РБКвчера в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
REGNUM 07:42
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Lenta.ru 12:31
Политика

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Московский Комсомолец 11:46
Происшествия

В Калифорнии открыли стрельбу в школе

Вести.Ru 12:00
Музыка

Солист Rammstein разыграл драку с космонавтом на Дворцовой площади

Город+ 10:22
Технологии

Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео

Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Российская газета 05:20
Здоровье

Малышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
BFM.ru 12:23
Происшествия

Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека

РБК вчера в 14:45
Происшествия

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
ТАСС вчера в 21:17
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии

Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
БК55 01:41
Гаджеты

Motorola представила смартфон Razr с гибким экраном

Motorola (c 2014 г. принадлежит Lenovo) представила смартфон Razr с гибким экраном.
Ведомости 03:59
Общество

Доктора не смогли удалить весь синтол из бицепсов блогера Руки-Базуки

Блогеру Кириллу Терёшину, известному под прозвищем Руки-Базуки, не смогли удалить весь синтол из рук, сообщает телеграм-канал Mash.
Чемпионат 11:01
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

Российская газета 11:50
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Кино

Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон

Известия 04:22
Политика

Вишневский написал заявление о клевете на петербургские СМИ Пригожина

Оппозиционный депутат ЗакСа подал заявление в УМВД по Приморскому району, в котором зарегистрированы СМИ медиагруппы «Патриот», их связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Примечания 11:01
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

РБК вчера в 09:37
Армия и оружие

The National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз

Зарубежное издание The National Interest сообщило о полётах B-52 поблизости от военных баз РФ.
Актуальные Новости 10:41
Футбол

Комличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»

Форвард сборной России и чешской «Млады» Николай Комличенко рассказал, в каких клубах мог оказаться в летнее трансферное окно.
Спорт день за днем 11:55
Технологии

Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах

Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:39
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Газета.Ru 11:17
Футбол

Иран при участии Азмуна проиграл Ираку в квалификации ЧМ-2022

Сборная Ирана, за которую сыграл форвард «Зенита» Сердар Азмун, уступила Ираку в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.
Матч ТВ 11:11
Происшествия

В Кировской области завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

В Кировской области возбуждено уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика.
RT на русском 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное