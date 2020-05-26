с чего всё началось

Уровень безработицы в апреле 2020 года вырос на 1,1 процентный пункт по сравнению с мартом 2020 года до 5,8%, следует из данных в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».

Общество С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг. 1,8K

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 4

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 508

Хоккей НХЛ объявила о плане доигровки сезона Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.

Происшествия Умер бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Сергей Малюков Бывший вице-президент компании ЛУКОЙЛ Сергей Малюков умер в возрасте 66 лет, подтвердили РБК в компании. 25

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 371

Наука Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции. 54

Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 61

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 201

Игры Меньше мистики и больше интересных заданий: свежие детали Assassin’s Creed Valhalla Разработчики проделывают большую работу над дополнительными заданиями, некоторые из которых создаются по пятиактовой структуре Шекспира — они запустят длинную сюжетную ветку из нескольких частей, которые помогут игроку лучше узнать мир и персонажей. 1

Общество В Индии скончался йог, который не пил и не ел 80 лет В Индии на 91 году жизни скончался йогин и отшельник Прахлад Джани, известный тем, что, по его словам, не пил и не ел примерно с восьми лет, и при этом чувствует себя хорошо. 1

Общество Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха Роспотребнадзор разработал и утвердил рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей.

Автоспорт В Audi объяснили увольнение Абта Команда Audi уволила своего гонщика Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг. 1