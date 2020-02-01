Экономика
КоммерсантъРосстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf). В денежном выражении пенсия составила 14 163 руб.
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Гаджеты
В России начались продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек
Напомним, лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовой фуры произошло сегодня днем в Яшкинском районе.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Политика
В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
Космос
Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр
В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
Спорт
Гимнастка Солдатова объяснила паузу в карьере булимией
Спортсменка отметила, что из-за болезни сделала паузу в спортивной карьере и в ближайшее время собирается сосредоточиться на восстановлении здоровья и лечении от булимии.
Спорт
Лыжница Непряева стала седьмой в масс-старте на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
Армия и оружие
Назван самый защищенный в истории военный авианосец США
Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.
Происшествия
На Закарпатье задержали членов вооруженной группировки — полиция Украины
Члены группировки были вооружены, поэтому к операции по задержанию были привлечены сотрудники спецподразделения «КОРД» и рота полиции особого назначения.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Футбол
Дзюба оценил переходы Соболева, Комличенко и Смолова
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба оценил переходы других форвард национальной команды: Александра Соболева из «Крыльев Советов» в «Спартак», Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо» и Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Футбол
Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»
В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Экономика
Завод «Южный Севастополь» объявлен банкротом
Напомним, ситуация вокруг судоремонтного завода «Южный Севастополь» не раз становилась предметом публикаций ForPost.
Общество
Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус
24-летняя китаянка Джиа На отказалась от госпитализации, получив положительный результат теста, потому что больницы были переполнены, и люди с гораздо более серьезным течением болезни нуждались в медицинской помощи.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Футбол
Соболев забил свой первый гол за «Спартак»
Общество
Китай выделил более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Китай выделил более 10 миллиардов долларов на противодействие коронавирусу.