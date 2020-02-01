Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf). В денежном выражении пенсия составила 14 163 руб.
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Росстат оценил реальный рост размера пенсий

Зейские Огни07 февраля в 14:47

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

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Росстат оценил годовой рост пенсий

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Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

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Реальная пенсия в России в 2019 году выросла на 1,5%

REGNUM07 февраля в 08:38

В декабре закупочные цены на подсолнечник выросли на 13%

Зерно Он-Лайн06 февраля в 03:15
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
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Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек

Напомним, лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовой фуры произошло сегодня днем в Яшкинском районе.
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Происшествия

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Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр

В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
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Спортсменка отметила, что из-за болезни сделала паузу в спортивной карьере и в ближайшее время собирается сосредоточиться на восстановлении здоровья и лечении от булимии.
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Лыжница Непряева стала седьмой в масс-старте на этапе Кубка мира

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В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
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Назван самый защищенный в истории военный авианосец США

Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
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Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

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Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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Соболев забил свой первый гол за «Спартак»

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Китай выделил более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Китай выделил более 10 миллиардов долларов на противодействие коронавирусу.
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