Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРосстат оценил рост пенсий в 2019 году

Средний размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом и составил 14 163 рубля, говорится в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России». По данным ведомства, средний размер назначенных пенсий в декабре 2019 года составил 14 242 рубля.
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Росстат оценил реальный рост размера пенсий

Зейские Огнивчера в 14:47

Реальная пенсия в России в 2019 году выросла на 1,5%

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Росстат оценил годовой рост пенсий

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Пенсии россиян подросли в 2019 году

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Росстат оценил рост пенсий в 2019 году

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Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

RT на русскомвчера в 09:10
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
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Число жертв нападения военного в Таиланде выросло до 17

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«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

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Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

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Известия 11:12
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Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780

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Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

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РИА Новости 16:59
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Власти Казахстана назвали причину массовой драки. Есть погибшие

В Жамбылской области на юге Казахстана произошла массовая драка.
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Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
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Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
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Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

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Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече

Периодическая боль в плече может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Волгоградская правда 14:05
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс 13:38
Здоровье

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
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«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Мойка78 17:18
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов

Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
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Газета.Ru 15:23
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

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Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.
Московский Комсомолец вчера в 19:01
Армия и оружие

Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
Вести.Ru вчера в 08:51
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru 06 февраля в 15:48
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Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
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Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
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Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Политика

Власти Венесуэлы заявили об ответственности Гуаидо за санкции США

Власти Венесуэлы выдвинули предположение о том, что оппозиционер Хуан Гуаидо ответственен за последние санкции, введённые США против Боливарианской Республики.
RT на русском 18:29
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

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Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура

Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
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Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
РИА Новости 15:55
Политика

«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян

Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
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