Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Реальный размер средней пенсии увеличился в России на 3 процента

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Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

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Происшествия

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Общество

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком — Роднина

Роднина выразила мнение, что для многих смерть Абдулманапа Нурмагомедова будет уроком.
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Политика

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Суд заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
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Транспорт

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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
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Политика

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Общество

Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

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Политика

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Религия

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Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
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Общество

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Здоровье

Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как смог выявить у пациента серьезное заболевание с помощью мороженого.
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Происшествия

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Армия и оружие

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Спорт

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Футбол

Максим Квятковский: «Если ЦСКА выиграет в Грозном, зацепиться за первую тройку все ещё будет реально»

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Космос

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Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
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Шоу-бизнес

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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

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Политика

Захваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
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Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
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