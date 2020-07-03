Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Политика Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 2K

Кино Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США Показ картины в России назначили на 22 октября. Теперь фильм посмотрят и в США, права уже купила компания Capelight Pictures. 51

Общество 50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,9K

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию. 1

Политика В России увидели возможность для Канье Уэста стать президентом США Американский рэпер Канье Уэста имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва». 4

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Президент РФ Владимир Путин на встрече с группой, участвующей в подготовке поправок в Конституцию, заявил, что вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства. 3,3K

Политика Явка на парламентских выборах в Хорватии составляет 18% Явка на выборах депутатов Сабора (парламента) Хорватии в первые четыре часа голосования составила 18,09%, что немногим меньше, чем на прошлых выборах, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.

Общество Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке Ранее профсоюз «Курьер» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что курьеры Delivery Club готовят забастовку 6 июля из-за невыплаты зарплаты. 2

Футбол «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар» «Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.