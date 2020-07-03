Экономика
REGNUMРосстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
Читать в источнике
Оценить374
Подробнее о событии
Показать все источники
Реальный размер пенсии в РФ в мае оказался на 3% больше, чем в мае 2019 г
ИА Красная Веснавчера в 13:09
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг завершение расследования дела о ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльмар Пашаев в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что расследование уголовного дела о ДТП в отношении актера завершено.
РБК 15:32
Происшествия
В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей
На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких".
Российская газета 10:39
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
Армия и оружие
В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории
Что происходит 15:25
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Происшествия
В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками
В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
Автоспорт
Роберт Шварцман стал третьим в дебютной гонке Формулы 2
Глас Народа 13:56
Футбол
Аджоев: у «Арсенала» есть характер. Матч с «Динамо» уходит в историю
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ. В Москве "Арсенал" выиграл у "Динамо" — 1:0.
Чемпионат 13:20
Общество
Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%
Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК 10:31
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым
В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
Газета.Ru 14:30
Политика
Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Наука
Мягкого робота-медузу представили в США
Ранее, как отметили инженеры, при создании мягких роботов они вдохновлялись гепардами.
Evo-rus.com вчера в 08:04
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в 26-м туре чемпионата России
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение грозненскому "Ахмату" в матче 26-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:23
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане
Газета.Ru 06:24
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Футбол
Валерий Карпин: «Слава Богу, набрали 11 футболистов»
СитиТрафик 14:40
Общество
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса.
Lenta.ru 14:53
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Авто
Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров
Корейская автомобильная компания Hyundai начнет продавать свои модели на российском рынке в обход дилеров.
Деловое.ТВ 09:45
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Армия и оружие
Сирийская армия «развернула» американский военный конвой
ИА Красная Весна 14:30
Общество
В США установлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США за сутки превысило предыдущий антирекорд с начала эпидемии и составило 57 497, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты 00:15
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы
3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28