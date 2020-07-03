Экономика
REGNUMРосстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Реальный размер пенсии в РФ в мае оказался на 3% больше, чем в мае 2019 г
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