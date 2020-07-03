Экономика
REGNUMРосстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
Читать в источнике
Оценить272
Подробнее о событии
Показать все источники
Реальный размер пенсии в РФ в мае оказался на 3% больше, чем в мае 2019 г
ИА Красная Веснавчера в 13:09
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова: в момент ДТП в машине могло быть 10 человек
Московский Комсомолец вчера в 14:08
Общество
Названы самые опасные позы для сна
РИА Новости 08:31
Наука
Краткосрочный иммунитет от коронавируса развился у зараженных обезьян
Азиатский ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили лабораторных макак-резусов коронавирусом нового типа, чтобы проверить наличие иммунитета от повторного заболевания.
Сайт интересных новостей вчера в 19:47
Транспорт
В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»
Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс 08:51
Армия и оружие
Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения
Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения по использованию ракетного вооружения в Черном море.
Известия 09:51
Общество
Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — урок для не соблюдающих карантин во время пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 05:58
Здоровье
268 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области ещё 268 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции
Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
Происшествия
Оценены шансы Ефремова избежать наказания за ДТП из-за эпилепсии
Актер Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за проблем со здоровьем.
Lenta.ru 09:55
Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
Армия и оружие
Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике
Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике.
ФАН 02 июля в 21:14
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане
Газета.Ru 06:24
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Здоровье
Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
CT news вчера в 14:25
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Армия и оружие
ВМС США отправят два авианосца в Южно-Китайское море
ВМС США в ближайшие дни отправят два атомных авианосца и несколько сопровождающих военных кораблей в Южно-Китайское море для участия в военных учениях, сообщает CNN.
Российская газета 00:19
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество
«Уральские авиалинии» вновь задействовали все самолеты после простоя
Авиакомпания "Уральские авиалинии" задействовала все свои самолеты, треть из которых ранее была поставлена на стоянку из-за сокращения пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба авиакомпании в субботу.
Интерфакс 06:46
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31