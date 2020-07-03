Экономика
REGNUMРосстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Футбол
ФК «Ростов» в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Матч, который прошел в Самаре, закончился счетом 0:0. По словам главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, команде с трудом удалось собрать 11 игроков.
Rostov gazeta вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Космос
Космический аппарат «Луна-25» запустят в 2021 году
Коммерсантъ 06:00
Технологии
В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок
Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета 03:13
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Здоровье
На Сахалине окончено расследование дела серийных грабителей
В Корсакове окончено расследование уголовного дела серийных грабителей, специализировавшихся на женщинах-водителях.
Московский Комсомолец Сахалин вчера в 18:09
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Футбол
Названо условие перехода Кавани в «Рому»
Представитель уругвайского форварда Эдинсона Кавани Гастон Фернандес рассказал об официальном предложении, полученном его клиентом от «Ромы».
Матч ТВ 05:57
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в американском Гринвилле, штат Южная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на диспетчера местного департамента полиции.
РИА Новости 05:34
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Москва, 5 июля 2020, 10:40 — REGNUM Проведение массовых мероприятий для детей запрещено как в образовательных учреждениях, так и в иных объектах социальной инфраструктуры, до конца года из-за пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:40
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor 03 июля в 12:13
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина впечатлила красотой Ольгу Бузову
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская показала в Instagram новое фото, на котором запечатлена в короткой юбке и красной рубашке.
Актуальные Новости 02:15
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Футбол
«Реал» продаст Хамеса Родригеса за 25 миллионов евро
Спорт-Экспресс 04:40
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
Общество
Ростуризм рассказал о субсидиях для небольших отелей на закупку СИЗ
Небольшие отели вместимостью до 100 номеров получат государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском 05:31
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Клип певца Димы Билана в стиле TikTok на песню "Химия" за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РЕН ТВ 06:01
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04