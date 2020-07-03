Экономика
REGNUMРосстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
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Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 00:00
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
"Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа", - сказал Березин после совещания представителей отрасли с Минкультуры РФ.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 02 июля в 06:14
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
За весь период в крае умерли 129 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, включая 4 смерти за сутки.
Evo-rus.com вчера в 14:59
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
Общество
В России за сутки выявили 6632 случая заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки выявили 6632 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Футбол
«Зенит» в 26-м туре может досрочно стать чемпионом России
Матч между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" станет центральным в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги, "сине-бело-голубые" имеют шансы досрочно оформить на выезде чемпионство.
РИА Новости вчера в 17:10
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
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Цензуры.Нет вчера в 15:31
Космос
Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос
Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос.
Эхо Москвы вчера в 23:33
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Газета.Ru 02 июля в 03:33
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CT news вчера в 06:19
Общество
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Общество
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РИА Новости вчера в 05:13
Общество
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Клопс 03:51
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявили 39 новых случая заражения COVID-19: все контактные.
Республика Татарстан вчера в 04:10
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