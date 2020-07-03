Экономика
REGNUMРосстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Энергетика
Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну на рынке нефти, если другие члены ОПЕК не выполнят данные ранее обязательства по сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Вести.Ru 02 июля в 11:44
Политика
Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 02:59
Кино
Франшизы «Чужой» и «Хищник» стали принадлежать Marvel
Российская газета вчера в 05:15
Происшествия
Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства
Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
Общество
В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек
RT на русском 02:42
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Экономика
Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:20
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Авто
Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Происшествия
В Японии из-за ливней могут эвакуировать более 322 тысяч человек
Объявлена эвакуация для 227,8 тысячи человек в префектурах Кагосима и Кумамото.
РИА Новости 02:35
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Армия и оружие
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево
На главную базу подводных сил Северного флота прибыл ракетный крейсер «Князь Владимир».
Большое Радио вчера в 08:27
Авто
Lincoln прекращает производство седана Continental
Вашингтон, 2 июля 2020, 13:44 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln отказался от выпуска модели седана Continental.
REGNUM 02 июля в 06:44
Экономика
Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода
Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
Газета.Ru 02 июля в 12:36
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Единоборства
«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Спорт-Экспресс вчера в 12:00
Гаджеты
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera вчера в 11:47
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 01:01
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 02 июля в 06:14
Общество
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского
Власти КНР приняли решение прекратить импорт газа из Канада и начать закупать углеводороды из России, потому что считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок, пишет китайская газета Sina.
Газета.Ru 03:16
Наука
Ученые рассказали о том, что будет с Землей, если человечество вымрет
По мнению ученых, в следующем столетии человечеству грозит вымирание по причине изменения климата, перенаселения и разрушения окружающей среды.
Rusargument вчера в 18:23
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02 июля в 02:53
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
Экономика
Эксперты: окрошка подорожала на 6% за год
Окрошка подорожала на 6% за год — на приготовление четырёх больших порций в июне россиянам приходилось тратить в среднем 459 рублей.
RT на русском вчера в 15:12
Общество
Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома
Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков объяснил в беседе с телеканалом "Москва 24" опасность переменчивой погоды в июле, отметив, что людям с некоторыми недугами следует ограничить выход на улицу.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество
Пятая часть июльской нормы осадков выпала в Москве за вечер
Газета.Ru вчера в 16:18