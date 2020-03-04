Экономика
Rambler News ServiceРосстат оценил рост пенсий в январе
Рост реального размера пенсий в январе 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составил 3,2%. Ранее Росстат сообщил, что в 2019 году средний размер назначенной пенсии вырос на 6% по сравнению с 2018 годом и составил 14 163 рубля.
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с чего всё началось
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.РИА Новости09:00
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