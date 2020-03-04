Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРосстат оценил рост пенсий в январе

Рост реального размера пенсий в январе 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составил 3,2%. Ранее Росстат сообщил, что в 2019 году средний размер назначенной пенсии вырос на 6% по сравнению с 2018 годом и составил 14 163 рубля.
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с чего всё началось

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
РИА Новости09:00

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Росстат оценил изменения реальных доходов в регионах РФ за 2019 год

Российская газета10:24

Росстат оценил рост пенсий в России в январе 2020 года

REGNUM09:37

Размер средней пенсии в РФ вырос до 14,9 тысячи рублей

News.ru09:22

Росстат сообщил о росте средней пенсии в России

Московский Комсомолец09:18

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Газета.Ru09:00

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

РИА Новости09:00

Росстат оценил рост пенсий в январе

Rambler News Service08:00
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
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В России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков

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Общество

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Происшествия

Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском

В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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Общество

В Италии до 15 марта закроют все учебные заведения из-за коронавируса

Правительство Италии приняло решение о закрытии всех учебных заведений до 15 марта на фоне увеличения заболевших коронавирусом граждан.
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Футбол

Моуринью поддержал устроившего потасовку с болельщиком Дайера

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Шведская компания представила спорткар Jesko Absolute и четырехместный мегакар Gemera.
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Политика

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News.ru 05:38
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Госдеп США одобрил продажу Польше противотанковых комплексов Javelin

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin, включая 79 пусковых установок и 180 ракет.
Российская газета 18:11
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БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе

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Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
32CARS.ru 15:14
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Армия и оружие

Эрдоган запросил боеприпасы у Трампа для операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Компания «Конкорд» отказалась предоставить суду в США истребованные им документы

Глава компании Евгений Пригожин направил в США письменное заявление, в котором объяснил, что возглавляемая им компания такими бумагами не располагает.
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Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Яндекс.Маркет провел собственное исследование, в котором были определены самые популярные смартфоны с начала 2020 года.
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Госпитализирована актриса Инна Макарова

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