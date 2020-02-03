Экономика
REGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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Исследование: доля теневого сектора экономики России составляет около 45 % ВВП
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Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Технологии
«Вымпелком» перешел на семейные тарифы
«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок
К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году
На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Общество
Для предустановки приложений попросили отсрочку
Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).
Футбол
«Милан» летом уволит Пиоли и назначит главным тренером Рангника
По информации немецких СМИ, руководство "Милана" собирается отправить в отставку главного тренера Стефано Пиоли и назначить на эту должность Ральфа Рангника.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках
Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Финансы
Аналитики предсказали, когда курс евро превысит 80 рублей
Уже в 2021 году курс евро перевалит за 80 рублей, предсказывают европейские аналитики.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Экономика
Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.