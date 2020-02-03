с чего всё началось

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

Общество Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Армия и оружие Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Технологии «Вымпелком» перешел на семейные тарифы «Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.

Общество Для предустановки приложений попросили отсрочку Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).

Общество Российская модель вышла в свет в откровенном наряде Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.