Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
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