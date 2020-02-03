с чего всё началось

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

Общество Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.

Политика Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику.

Политика В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Хоккей Умер 18-летний вратарь «Барыса» View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.

Происшествия В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу Две восьмиклассницы в Липецкой области жестоко избили шестиклассницу, приревновав ее к мальчику, их родители будут привлечены за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.