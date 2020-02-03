Экономика
REGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует из данных о производстве ВВП за минувший год.РБКвчера в 10:55
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Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Общество
Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса
Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочкой
2 февраля вышла передача «Звезды сошлись», в которой дочка Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Скандал с предложением продавать животных ради оплаты коммунальных услуг разгорелся 1 февраля.
Политика
Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Политика
В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России
Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Армия и оружие
На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники
В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Происшествия
Двое погибли в ДТП микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области
В 5:50 4 февраля на 654 км трассы М4-Дон в Павловском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, сообщили «АиФ-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Армия и оружие
В Минпромторге назвали сроки испытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»
«Предварительно могу сказать, что испытания «Курганец-25» и «Бумеранга» планируется завершить в 2022 году», — сказал министр.
Авто
Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Кузбассе
Погибли женщина 1950 года рождения и трое детей: мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения.
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о постыдном заболевании и комплексах
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу
Две восьмиклассницы в Липецкой области жестоко избили шестиклассницу, приревновав ее к мальчику, их родители будут привлечены за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.
Здоровье
Стоматологи рассказали об опасности зубных коронок и протезов
Злокачественные образования во рту могут появиться из-за сломанных зубов, а также коронок и протезов из разнородных материалов.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Игрок КВН из «Армянской сборной» умер в 25 лет
Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался на 26-м году жизни, о чем стало известно из профиля коллектива в Instagram.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.