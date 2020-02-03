Экономика
REGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует из данных о производстве ВВП за минувший год.РБКвчера в 10:55
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Спорт
Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.
Политика
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Происшествия
Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту
По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
Армия и оружие
Эрдоган призвал РФ не препятствовать операциям Турции в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя обстрел турецких военнослужащих в провинции Идлиб, призвал российские ВС не препятствовать операциям страны в Сирии.
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Политика
Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы
"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Энергетика
Газпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz замечен на тестах
Hyundai уже объявил, что Santa Cruz будет собираться на его обширном производственном объекте в Алабаме, где также построен Santa Fe.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Армия и оружие
Минобороны готовится к поставкам С-500
Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.
Шоу-бизнес
Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну
Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну, после того как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
Политика
Первый самолет ВКС РФ вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетел для эвакуации российских граждан из китайского Уханя, сообщает во вторник, 4 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Гаджеты
Представлен новый народный флагман Poco X2
Сегодня, 4 февраля, в Индии был представлен народный флагман Poco X2.
Здоровье
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса
Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Политика
Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране
В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Киберспорт
Blizzard вернула недовольным игрокам деньги, потраченные на Reforged
Компания Blizzard Entertainment начала возврат средств игрокам, недовольным приобретением игры Warcraft III: Reforged.
Хоккей
СКА впервые обыграл «Спартак» Знарка
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.