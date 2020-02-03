Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБКвчера в 10:55

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В 2020 году экономический рост РФ должен ускориться до 2%

ПРАЙМ03:42

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфаксвчера в 08:13

В 2019 году экономику «подогрели» банки и государство

Коммерсантъвчера в 14:57

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

РБКвчера в 10:55

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомостивчера в 15:58

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известиявчера в 08:08

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАССвчера в 08:03
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Спорт

Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.
REGNUM 03:52
Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru вчера в 07:09
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Происшествия

Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту

По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
Известия 00:41
Армия и оружие

Эрдоган призвал РФ не препятствовать операциям Турции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя обстрел турецких военнослужащих в провинции Идлиб, призвал российские ВС не препятствовать операциям страны в Сирии.
Известия вчера в 02:29
Политика

Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

ТАСС 03:10
Происшествия

В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Вести.Ru 04:15
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Политика

Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
РИА Новости 04:21
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Энергетика

Газпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
REGNUM вчера в 17:42
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz замечен на тестах

Hyundai уже объявил, что Santa Cruz будет собираться на его обширном производственном объекте в Алабаме, где также построен Santa Fe.
SpeedMe вчера в 22:44
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Армия и оружие

Минобороны готовится к поставкам С-500

Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.
Интересная Россия вчера в 04:11
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

BFM.ru 00:15
Шоу-бизнес

Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну, после того как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
МИР 24 вчера в 15:01
Политика

Первый самолет ВКС РФ вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетел для эвакуации российских граждан из китайского Уханя, сообщает во вторник, 4 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Известия 04:49
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Гаджеты

Представлен новый народный флагман Poco X2

Сегодня, 4 февраля, в Индии был представлен народный флагман Poco X2.
UfaTime.ru 03:34
Здоровье

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Вести.Ru 03:35
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Политика

Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране

В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

В Волгоградской области мужчина избил работников перинатального центра

ТАСС 04:10
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Киберспорт

Blizzard вернула недовольным игрокам деньги, потраченные на Reforged

Компания Blizzard Entertainment начала возврат средств игрокам, недовольным приобретением игры Warcraft III: Reforged.
REGNUM 02:49
Хоккей

СКА впервые обыграл «Спартак» Знарка

Спорт день за днем вчера в 13:53
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 03:11
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