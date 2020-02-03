с чего всё началось

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

Происшествия Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.

Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Политика Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы "Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.

Энергетика Газпром сократил транзит газа через Украину Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.

Авто Пикап Hyundai Santa Cruz замечен на тестах Hyundai уже объявил, что Santa Cruz будет собираться на его обширном производственном объекте в Алабаме, где также построен Santa Fe.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Армия и оружие Минобороны готовится к поставкам С-500 Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.

Здоровье Россия готовится к масштабному распространению коронавируса Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.