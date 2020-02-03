Экономика
REGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует из данных о производстве ВВП за минувший год.РБКвчера в 10:55
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Космос
Британские ученые запекли космическую пыль в микроволновке
Здоровье
Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака
Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Космос
Британские ученые предупредили о новом «ледниковом периоде» на Земле
Согласно прогнозу эксперта Университета Нортумбрии Валентины Жарковой, минимум солнечной активности и соответственно, уменьшение количества сообщаемого нашей планете тепла, ждет Землю уже в 2020 году.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Общество
В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса
В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник
В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Здоровье
Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян
У европейцев выработались некоторые генетические изменения, которые повысили сопротивляемость их организмов к воздействию вина.
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Игры
Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Здоровье
Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака
Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.
Шоу-бизнес
Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
В эфире НТВ Ханга рассказала, что в свои 57 лет она получает пенсию чуть больше 20 тысяч рублей.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Армия и оружие
Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Политика
Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Общество
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Политика
Экс-президента Боливии Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат
Бывший президент Боливии Эво Моралес зарегистрирован кандидатом в сенат от департамента Кочабамба на грядущих весенних выборах, сообщил лидер партии экс-главы государства «Движение к социализму» Леонардо Лоса, пишет газета El Deber.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Политика
Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
Технологии
Доказана смертельная опасность мяса
Ученые Северо-Западного университета в США доказали, что употребление мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний, в том числе нарушений сердечно-сосудистой системы.