с чего всё началось

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

Космос Британские ученые предупредили о новом «ледниковом периоде» на Земле Согласно прогнозу эксперта Университета Нортумбрии Валентины Жарковой, минимум солнечной активности и соответственно, уменьшение количества сообщаемого нашей планете тепла, ждет Землю уже в 2020 году.

Общество Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.

Армия и оружие «Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Политика На Украине анонсировали новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.

Общество В России могут ужесточить наказание для шумных соседей В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Здоровье Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.

Шоу-бизнес Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии В эфире НТВ Ханга рассказала, что в свои 57 лет она получает пенсию чуть больше 20 тысяч рублей.

Политика Россия ограничила въезд иностранцев из Китая Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Финансы Рублю предсказали непрерывное падение Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.

Политика Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.

Общество Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Политика Экс-президента Боливии Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат Бывший президент Боливии Эво Моралес зарегистрирован кандидатом в сенат от департамента Кочабамба на грядущих весенних выборах, сообщил лидер партии экс-главы государства «Движение к социализму» Леонардо Лоса, пишет газета El Deber.