Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБКвчера в 10:55

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Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомостивчера в 15:58

В 2019 году экономику «подогрели» банки и государство

Коммерсантъвчера в 14:57

Рост совершил плановую посадку

Российская газетавчера в 10:54

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

РБКвчера в 10:55

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфаксвчера в 08:13

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известиявчера в 08:08

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАССвчера в 08:03
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Космос

Британские ученые запекли космическую пыль в микроволновке

МИР 24 вчера в 04:11
Здоровье

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Москва 24 вчера в 06:11
Космос

Британские ученые предупредили о новом «ледниковом периоде» на Земле

Согласно прогнозу эксперта Университета Нортумбрии Валентины Жарковой, минимум солнечной активности и соответственно, уменьшение количества сообщаемого нашей планете тепла, ждет Землю уже в 2020 году.
Красная весна 02 февраля в 12:17
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM вчера в 07:17
Общество

В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
РБК вчера в 22:29
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Армия и оружие

«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Известия вчера в 12:39
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Здоровье

Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян

У европейцев выработались некоторые генетические изменения, которые повысили сопротивляемость их организмов к воздействию вина.
Волгоградская правда вчера в 21:20
Политика

На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
РИА Новости вчера в 19:32
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости вчера в 14:20
Игры

Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Красная весна 01 февраля в 13:21
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 12:33
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 00:21
Здоровье

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.
РИА Новости вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

В эфире НТВ Ханга рассказала, что в свои 57 лет она получает пенсию чуть больше 20 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 02 февраля в 05:36
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 16:26
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Ведомости вчера в 22:34
Армия и оружие

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

ТАСС вчера в 21:11
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:30
Политика

Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
НТВ 02 февраля в 15:13
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Общество

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН 02 февраля в 05:08
Политика

Экс-президента Боливии Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат

Бывший президент Боливии Эво Моралес зарегистрирован кандидатом в сенат от департамента Кочабамба на грядущих весенних выборах, сообщил лидер партии экс-главы государства «Движение к социализму» Леонардо Лоса, пишет газета El Deber.
РБК 00:00
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Политика

Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
REGNUM вчера в 19:29
Технологии

Доказана смертельная опасность мяса

Ученые Северо-Западного университета в США доказали, что употребление мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний, в том числе нарушений сердечно-сосудистой системы.
Lenta.ru вчера в 22:30
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