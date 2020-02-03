Экономика
REGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить214
с чего всё началось
Согласно первой оценке Росстата (всего их будет пять), в 2019 году экономика выросла на 1,3% после роста на 2,5% в 2018-м и на 1,8% в 2017 году (третья оценка по 2018-му и пятая по 2017 году увеличены по сравнению с предыдущими на 0,2 процентного пункта (п. п.)). Изменения в структуре роста ВВП в 2018 году — значительные.Коммерсантъвчера в 14:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Политика
В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России
Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Футбол
Экс-защитник ФК «Ростов» Сесар Навас назвал лучших футболистов РПЛ
Здоровье
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян
Россиянам не следует злоупотреблять пивом, считает психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Экономика
Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
Финансы
Названы два события, которые изменят курс рубля
Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Здоровье
Китай испытывает российский препарат от коронавируса
Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
Авто
УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей
На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Авто
Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры
Kia Sorento 2020-го модельного года получил фирменную радиаторную решетку, как у новой Kia Optima, узкую головную оптику на светодиодах, переработанный передний бампер с интегрированными точечными "противотуманками", а также вертикальные задние фонари на LED-матрицах.
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Культура
Элайджа Вуд станцевал под Skibidi вместе с Little Big
Американский актёр Элайджа Вуд исполнил танец из клипа на песню Skibidi в компании с авторами композиции, группой Little Big.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое Время" со ссылкой на источник.
Происшествия
Сбившего пятерых пешеходов водителя задержали в Твери
Водитель автомобиля Kia Stinger, ставший участником ДТП в Твери, в результате которого пострадали пять пешеходов, задержан.
Общество
Глава ВОЗ запросил у мирового сообщества данные о коронавирусе
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой предоставить данные о новым типе коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Армия и оружие
ЦПВС отрицает факт атаки протурецких формирований на военную полицию РФ в Сирии
Центр по применению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявил, что протурецкие формирования не совершали обстрел позиций российской военной полиции в провинции Алеппо (Сирия).
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Политика
Путин рассказал о лишенном чувства уважения к людям экс-главе Чувашии
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям».