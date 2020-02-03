с чего всё началось

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

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Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Авто Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры Kia Sorento 2020-го модельного года получил фирменную радиаторную решетку, как у новой Kia Optima, узкую головную оптику на светодиодах, переработанный передний бампер с интегрированными точечными "противотуманками", а также вертикальные задние фонари на LED-матрицах.

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