Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБК10:55

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Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости15:58

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

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Рост совершил плановую посадку

Российская газета10:54

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

REGNUM08:18

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

РБК10:55

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известия08:08

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

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Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что к ранее высказанным в адрес матери обвинениям ее принудили сотрудники телеканала НТВ, пишет "СтарХит".
Газета.Ru 06:54
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Коммерсантъ вчера в 03:40
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе

Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
Коммерсантъ 13:47
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

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Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM 07:17
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости 12:27
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Авто

Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander

Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.
CarsWeek.ru 01 февраля в 23:19
Технологии

Названа польза фитнес-браслетов и смарт-часов

Известный кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов.
ToDay News Ufa вчера в 06:28
Происшествия

У пассажирского самолета подломилась стойка шасси при посадке в Томске

В Томске приостановлена работа местного аэропорта из-за ЧП с самолетом авиакомпании «Руслайн», прилетевшим из Екатеринбурга.
НТВ 00:04
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
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Общество

Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, который планировался на 12-14 февраля.
Ведомости 16:36
Хоккей

Заварухин: Сятери держал нас в игре

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
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Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

РБК вчера в 13:52
Политика

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
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Общество

В России могут ввести запрет на вывоз медицинских масок из страны

Минпоромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
URA.Ru 17:31
Происшествия

Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 20:15
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Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

РИА Новости 02:06
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Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
РИА Новости 09:43
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
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В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
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Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

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Российская газета 05:18
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