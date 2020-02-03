Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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Росстат оценил
 рост ВВП России за 2019 год в 1,3%. Показатель совпал с официальным прогнозом Минэкономики, хотя само ведомство оценило рост в 1,4%. В 2018 году ВВП увеличился на 2,3%.
Коммерсантъвчера в 08:59

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Ключевые факторы ускорения экономики РФ - реализация нацпроектов и расширение соцрасходов

ПРАЙМ02:02

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомостивчера в 15:58

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАССвчера в 08:03

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

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Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфаксвчера в 08:13

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известиявчера в 08:08

Рост совершил плановую посадку

Российская газетавчера в 10:54
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Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

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Русский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил о желании провести реванш с действующим чемпионом в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
Руфайт.ком вчера в 12:16
Футбол

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Сомневаюсь, что кто-то из лучших нападающих был доступен.Я думаю, что лучшие форварды мира больше не хотят переходить в МЮ.Им нужен был кто-то в команду.
Soccer.ru вчера в 16:47
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Армия и оружие

В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35

Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Discover24 03:04
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Здоровье

Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в России

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.
News.ru 02:54
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
REGNUM вчера в 15:50
Здоровье

Минздрав объявил о двухнедельном запасе средств защиты от коронавируса

Речь идёт о средствах индивидуальной защиты — это маски, халаты, а также лекарственные препараты.
Говорит Москва 02:58
Общество

Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций Якутии

Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
Якутия Daily 01:56
Космос

Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
Naked Science вчера в 01:35
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM вчера в 07:17
Общество

На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
РИА Новости 02:46
Происшествия

В кубанском Горячем Ключе из-за подтоплений введен режим ЧС

Во вторник на территории кубанского города-курорта Горячий Ключ в связи с дождевым паводком и половодьем введен режим ЧС.
Российская газета 02:43
Происшествия

В Гонконге зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Life.ru вчера в 22:33
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Авто

Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры

В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове.
Российская газета 01:05
Армия и оружие

«Панцирь» сбил летевший к российской базе в Сирии беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны "Панцирь" уничтожил беспилотник, летевший в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:01
Спорт

Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов попался на допинге

РБК вчера в 08:01
Экономика

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.
РБК 03:09
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.
Газета.Ru 02:02
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской

Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.
Рамблер 03:06
Армия и оружие

Мантуров огласил сроки госиспытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»

Военное дело 01:13
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС вчера в 08:12
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета вчера в 09:54
Происшествия

Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян

Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
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Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
StarHit.ru вчера в 20:00
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