Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Согласно первой оценке
 Росстата (всего их будет пять), в 2019 году экономика выросла на 1,3% после роста на 2,5% в 2018-м и на 1,8% в 2017 году (третья оценка по 2018-му и пятая по 2017 году увеличены по сравнению с предыдущими на 0,2 процентного пункта (п. п.)). Изменения в структуре роста ВВП в 2018 году — значительные.
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