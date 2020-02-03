с чего всё началось

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Гаджеты В России планируют производить защищённые смартфоны Защищенные смартфоны и планшеты будет выпускать Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами «Ростеха», который вложит в проект миллиард рублей.

Политика Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.

Экономика Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.

Политика Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством» Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».

Общество Стрелков ответил на обвинения по делу MH17 Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.

Политика Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.

Общество Чувашия в 2019 году попала в «красную» зону свободы интернета Всего авторы доклада зафиксировали 438981 (в 2018 году — 662842) отдельный случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.

Экономика Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.

Политика Захарова ответила на заявления президента Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Авто Автомобили Toyota научатся определять ошибочный разгон Алгоритм функционирования система базируется на анализе «больших данных», которые были получены от подключенных авто, в том числе, случаев непреднамеренного ускорения, когда педаль выжата полностью.