с чего всё началось

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Шоу-бизнес Бузова разделась для обложки Playboy Ведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. 13

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Армия и оружие В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. 381

Происшествия Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля. 9

Религия День святителя Фотия: приметы и запреты на 15 июля Сегодня верующие почитают святителя московского Фотия. Именно он смог восстановить единство Русской церкви.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 120

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Московской биржи Доллар подорожал на 4 копейки — до 71,57 рубля, согласно данным Московской биржи утром 17 июля.

Футбол «Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.

Армия и оружие Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной. 410

Происшествия Полицейский застрелил американца, пытавшегося покончить с собой Жительница США подала иск в суд на сотрудника полиции штата Теннесси. Вдова рассказала, как полицейский застрелил ее супруга. 1

Шоу-бизнес Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене. 15

Шоу-бизнес Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными. 2

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 23

Здоровье В России зарегистрировано 6428 новых случаев коронавируса за сутки За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 167 летальных случаев, больше всего в Москве (24), Санкт-Петербурге (22) и Красноярском крае (16), а также Подмосковье (11) и Нижегородской области (6). За все время жертвами инфекции стали 11 937 человек.

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Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 746