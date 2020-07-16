с чего всё началось

Цены промпроизводителей в РФ в июне выросли на 6,1% после снижения на 2,8% в мае, в годовом выражении снизились на 8,3%, сообщает Росстат.

Цены промпроизводителей в России в июне выросли на 6,1%

Политика Схимонах Сергий обратился к Путину во время крестного хода В Екатеринбурге минувшей ночью прошло сразу два крестных хода. Один из них возглавил опальный схимонах Сергий Романов.

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам. 19

Общество Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома».

Футбол «Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Футбол Безуглов сравнил медицинские регламенты РПЛ и УЕФА Медицинский регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) ничем не уступает регламенту УЕФА, который был разработан для участников еврокубков и матчей сборных, сказал врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Футбол За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова. 3

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Политика Однокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на должность заместителя председателя Верховного Суда и председателя его Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову, ныне занимающую пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. 26

Политика FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях. 2

Политика Трутнев признал ошибку в Хабаровске По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку. 51

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 1,6K

Общество В Хабаровске могут вернуть ограничения по коронавирусу В среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. 5

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 767

Общество Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу. 50