с чего всё началось

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Общество Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке. 175

Фигурное катание Плющенко: Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель Нынешний тренер российской сборной по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об успехах своей подопечной Александры Трусовой.

Политика Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии 16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. 121

Политика В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 28

Экономика Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72% Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.

Общество Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны). 133

Происшествия В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС. 126

Футбол Таккинарди: «Рэмзи и Рабьо нужно проснуться» Бывший футболист "Ювентуса" Алессио Таккинарди считает, что туринский клуб играет ниже своих возможностей.

Происшествия СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. 2,1K

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты. 403

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки. 1

Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 8