с чего всё началось

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Энергетика Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ. 309

Энергетика Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин в рознице в июле Цены на бензин Аи-95 в российской рознице в июне выросли на 1%, на бензин Аи-92 - на 0,8%. Однако в июле ситуация должна стабилизироваться, так как оптовые цены начали снижаться.

Шоу-бизнес Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской. 113

Футбол «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» в 37-м туре чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20.

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 13

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.

Спорт Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат 91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество. 1

Спорт Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве РИА "Новости" Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отказ от участия в Олимпийских играх 1980 года в Москве сборных ряда стран был ошибкой.

Здоровье Забайкалье заняло 4 место по выживаемости больных раком в стране Процент выживаемости больных раком в Забайкальском крае составляет 58,7%, это четвёртый результат по стране.

Политика Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 132

Политика Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий». 81

Здоровье Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.

Армия и оружие В Минобороны оценили претензии США к Договору по открытому небу США для выхода из Договора по открытому небу (ДОН) используют надуманные предлоги, заявил в пятницу начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Политика В Германии призвали доказать России свою обороноспособность Берлин должен показать Москве, что Германия способна защитить себя, заявила немецкий министр обороны Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit. 8