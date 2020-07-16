с чего всё началось

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 162

Происшествия Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля. 9

Общество Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2 Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.

Здоровье В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Политика ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17 В заявлении говорится, что ЕС поддерживает усилия по расследованию крушения MH17, чтобы добиться истины и наказать виновных.

Происшествия Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов. 2K

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 5

Шоу-бизнес Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.

Единоборства Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ. 5

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter. 2

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.

Общество В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости. 230

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи. 5

Экономика Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы Закрытие предприятий из-за коронавируса коснулось каждого москвича, но у столицы есть запас прочности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

Религия В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. 130

Общество Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу. 33