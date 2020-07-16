с чего всё началось

Цены промпроизводителей в РФ в июне выросли на 6,1% после снижения на 2,8% в мае, в годовом выражении снизились на 8,3%, сообщает Росстат.

Цены промпроизводителей в России в июне выросли на 6,1%

Экономика Индекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет Индекс потребительского доверия в России за второй квартал по сравнению с первым снизился на четыре пункта — до 62 пунктов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen.

Игры Спустя три года из Prey уберут антипиратскую защиту Denuvo Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Arkane Studios сообщили, что уберут из Prey антипиратскую защиту Denuvo.

Армия и оружие Украина проведет военные учения с НАТО в ответ на российские маневры Украина решила провести военные учения вместе с представителями стран НАТО в ответ на запланированные российские маневры «Кавказ-2020».

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 167

Футбол «Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.

Футбол «Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу Подмосковная команда, занявшая второе место в Футбольной национальной лиге, решила не становиться участником соревнований РПЛ.

Игры В Epic Games Store началась раздача Torchlight II Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск. 3

Армия и оружие В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном. 434

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 10

Финансы Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов. 59

Политика Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. 80

Общество Названы сроки регистрации первой вакцины от коронавируса в России Регистрация первой вакцины от коронавируса в России намечена на август 2020 года.

Футбол «Ювентус» летом планирует расстаться с шестью игроками «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 77 очков в 33-х турах. Идущий следом «Интер» отстает на шесть очков.

Гаджеты Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 5G предстал во всей красе 22 июля, как известно, компания ASUS анонсирует мощный смартфон ROG Phone 3 5G для любителей игр.

Происшествия В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС. 89

Общество Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге Рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров", сообщили РИА Новости в пресс-службе строительной компании "Ренессанс Констракшн". 25