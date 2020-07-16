Экономика
ПРАЙМЦены промпроизводителей в России в июне выросли на 6,1%
Цены промпроизводителей в РФ в июне выросли на 6,1% после снижения на 2,8% в мае, в годовом выражении снизились на 8,3%, сообщает Росстат.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
В четверг Росстат сообщил, что в июне промышленное производство снизилось в годовом выражении на 9,4%, фактически повторив майский спад на 9,6%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали замедления спада до 7,9% из-за снятия карантина.Коммерсантъвчера в 16:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Росстат по итогам бескарантинного июня зафиксировал рецессию в промышленности
Коммерсантъвчера в 16:22
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Политика
Песков отметил схожесть стиля Путина и Эрдогана в ведении переговоров
Песков отметил, что президент России всегда незамедлительно выполняет договоренности, достигнутые на переговорах с иностранными коллегами.
Интерфакс 05:40
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Автоновости дня 01:26
Экономика
Индекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет
Индекс потребительского доверия в России за второй квартал по сравнению с первым снизился на четыре пункта — до 62 пунктов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen.
Коммерсантъ 05:26
Армия и оружие
В России создадут дальний перехватчик на базе МиГ-31
Генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко рассказал, что на базе истребителя МиГ-31 планируют создать перспективный дальний перехватчик ПАК ДП, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:48
Игры
Спустя три года из Prey уберут антипиратскую защиту Denuvo
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Arkane Studios сообщили, что уберут из Prey антипиратскую защиту Denuvo.
Игромания.ру 03:43
Армия и оружие
Украина проведет военные учения с НАТО в ответ на российские маневры
Украина решила провести военные учения вместе с представителями стран НАТО в ответ на запланированные российские маневры «Кавказ-2020».
Lenta.ru 05:26
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Футбол
«Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана
Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.
TV BRICS 03:27
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Кино
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
Российская газета 05:02
Футбол
Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды
Голкипер Александр Довбня поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе – «Оренбурге».
ProstoProSport 04:25
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Подмосковная команда, занявшая второе место в Футбольной национальной лиге, решила не становиться участником соревнований РПЛ.
Вести.Ru 04:54
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Армия и оружие
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Происшествия
В московском метро пожилая женщина упала на рельсы и скончалась
В московском метро 81-летняя женщина упала на контактные рельсы.
Вести.Ru 04:36
Здоровье
Коронавирус: главные новости 17 июля. Все регионы России прошли пик заболеваемости, COVID-19 спровоцирует эпидемию ожирения
Вакцина и лекарство от коронавируса Великобритания обвинила Россию в попытке выкрасть данные о вакцине.
URA.Ru вчера в 23:00
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием
Культуромания 05:06
Финансы
Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 05:02
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Общество
Названы сроки регистрации первой вакцины от коронавируса в России
Регистрация первой вакцины от коронавируса в России намечена на август 2020 года.
Lenta.ru 05:40
Футбол
«Ювентус» летом планирует расстаться с шестью игроками
«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 77 очков в 33-х турах. Идущий следом «Интер» отстает на шесть очков.
Матч ТВ 05:06
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Гаджеты
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 5G предстал во всей красе
22 июля, как известно, компания ASUS анонсирует мощный смартфон ROG Phone 3 5G для любителей игр.
3DNews 05:20
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге
Рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров", сообщили РИА Новости в пресс-службе строительной компании "Ренессанс Констракшн".
РИА Новости 04:29
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50