Экономика

ПРАЙМПРАЙМЦены промпроизводителей в России в июне выросли на 6,1%

Цены промпроизводителей в РФ в июне выросли на 6,1% после снижения на 2,8% в мае, в годовом выражении снизились на 8,3%, сообщает Росстат.
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с чего всё началось
В четверг Росстат сообщил
, что в июне промышленное производство снизилось в годовом выражении на 9,4%, фактически повторив майский спад на 9,6%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали замедления спада до 7,9% из-за снятия карантина.
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