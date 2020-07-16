Экономика
ТАССОбъем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За первое полугодие 2020 года показатель снизился на 4,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
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Здоровье
Бубонная чума распространяется у границ России
14 июля стало известно, что в Монголии умер 15-летний подросток из провинции Говь-Алтай, который заразился чумой, съев мясо сурка (тарбагана).
Рамблер 06:48
Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
Экономика
Ставка по ипотеке в США впервые в истории опустилась ниже 3%
Ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения в 30 лет в США впервые в истории упала до рекордно низкого показателя в 2,98%.
ТАСС 03:48
Общество
В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии
Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
Здоровье
В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели 58 человек
За прошедшие сутки в Астраханской области было выявлено еще 58 случаев заболевания COVID-19.
Блокнот Астрахань 04:48
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Армия и оружие
Российские военные ранены в результате авиаудара Турции по Сирии
Вечерний курьер 03:59
Общество
В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски
Следователи проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
ТАСС 07:11
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета вчера в 08:27
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
CT news 02:21
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Армия и оружие
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
Футбол
В «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отменен
Как сообщает «Бомбардир.ру», в футбольном клубе «Сочи» было выявлено девять случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
CT news вчера в 09:47
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Футбол
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК вчера в 12:56
Политика
Замминистра финансов Иванов стал первым замглавы Минэкономики
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Иванова, занимавшего должность заместителя министра финансов РФ, на пост первого замглавы Минэкономики, сообщается на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 08:22
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news вчера в 05:54
Политика
Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что единый день голосования в будущем может быть перенесен, по ее мнению, сентябрь — самый неудачный месяц для организации голосования, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:00
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
Газета.Ru 08:26
Политика
Песков назвал удачей свою работу с самым влиятельным политиком в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время очередного общения с представителями СМИ заявил о том, что считает собственную работу – главной удачей в жизни.
Live24 05:33
Футбол
Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей за критику РПЛ
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 100 тыс. рублей за критику Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:16