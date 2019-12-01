Экономика
КоммерсантъРосстат оценил структуру питания населения
Росстат оценил структуру питания населения Росстат опубликовал итоги обследования рациона россиян — последний раз такие данные ведомство собирало в 2013 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трата на еду для Россиянина составляет значительная часть зарплаты
KDPConsulting.ru10 декабря в 06:03
Новости за ночь: Росстат выяснил, сколько россияне тратят денег на еду
Национальная служба новостейвчера в 23:54
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Футбол
Российские клубы остались без плей-офф еврокубков впервые за 18 лет
После неудачи «Краснодара» в выездном матче Лиги Европы против «Хетафе» (0:3) стало понятно, что российский футбол не будет представлен в еврокубках с раунда плей-офф.
Политика
Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям
Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Политика
Джонсон пообещал реализовать брексит к 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.
Армия и оружие
«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами
В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Авто
Дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили
Экономика
Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге
«Мечел» Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
Экономика
Бизнес сына генпрокурора Артёма Чайки на рынке пищевой соли в этом году стал самым быстрорастущим в России
Предприятие в Иркутской области в этом году увеличило отгрузки пищевой соли почти на 13 процентов, доведя их почти до 90 тысяч тонн, пишет газета Коммерсант.
Политика
Евросоюз решил продлить санкции против России
Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
Экономика
В санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Спорт
Все победители The Game Awards 2019 – вы никогда не угадаете Игру года
13 декабря закончилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2019.
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Здоровье
Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
Руководство УМВД по Екатеринбургу увольняется со службы
Увольняются со службы в связи с выходом на пенсию начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин и начальник штаба УМВД полковник Андрей Гвоздиков.
Происшествия
На окраине Екатеринбурга затонули два экскаватора
На окраине Екатеринбурга затонули два экскаватора Техника провалилась под лед на Лебяжьем озере.
Общество
Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами
В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".