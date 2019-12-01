Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат оценил структуру питания населения

Росстат оценил структуру питания населения Росстат опубликовал итоги обследования рациона россиян — последний раз такие данные ведомство собирало в 2013 году.
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Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Телеканал 360°00:58

Небогатые россияне тратят на еду почти половину заработанных денег

URA.Ruвчера в 19:16

Росстат оценил структуру питания населения

Коммерсантъвчера в 15:00

Трата на еду для Россиянина составляет значительная часть зарплаты

KDPConsulting.ru10 декабря в 06:03

Новости за ночь: Росстат выяснил, сколько россияне тратят денег на еду

Национальная служба новостейвчера в 23:54

Росстат подсчитал траты россиян на еду

Ридус03:04

Кто сколько ест: россияне тратят на продукты треть своей зарплаты

Live2402:25
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Футбол

Российские клубы остались без плей-офф еврокубков впервые за 18 лет

После неудачи «Краснодара» в выездном матче Лиги Европы против «Хетафе» (0:3) стало понятно, что российский футбол не будет представлен в еврокубках с раунда плей-офф.
Евро-футбол.ру вчера в 15:09
Политика

Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
РИА Новости 02:39
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ вчера в 05:43
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Политика

Джонсон пообещал реализовать брексит к 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.
RT на русском 03:00
Армия и оружие

«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами

В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Украина.ру 03:40
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
РБК вчера в 20:09
Авто

Дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили

Автоновости дня 00:47
Экономика

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

«Мечел» Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
РБК 00:00
Происшествия

СК завел дело об убийстве найденного во льду младенца под Саратовом

РИА Новости 03:05
Экономика

Бизнес сына генпрокурора Артёма Чайки на рынке пищевой соли в этом году стал самым быстрорастущим в России

Предприятие в Иркутской области в этом году увеличило отгрузки пищевой соли почти на 13 процентов, доведя их почти до 90 тысяч тонн, пишет газета Коммерсант.
Эхо Москвы 02:03
Политика

Евросоюз решил продлить санкции против России

Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
Газета.Ru вчера в 18:36
Экономика

В санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Lenta.ru 00:55
Происшествия

Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Интерфакс 02:26
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.
ТК Звезда вчера в 16:38
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Спорт

Все победители The Game Awards 2019 – вы никогда не угадаете Игру года

13 декабря закончилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru вчера в 23:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.
Ведомости 01:18
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

StarHit.ru 03:00
Здоровье

Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.
РИА Новости 02:25
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Общество

Руководство УМВД по Екатеринбургу увольняется со службы

Увольняются со службы в связи с выходом на пенсию начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин и начальник штаба УМВД полковник Андрей Гвоздиков.
URA.Ru 03:42
Происшествия

На окраине Екатеринбурга затонули два экскаватора

На окраине Екатеринбурга затонули два экскаватора Техника провалилась под лед на Лебяжьем озере.
Екатеринбург-ТВ 03:28
Общество

Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
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