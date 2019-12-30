Экономика

РБКРБКРосстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году

С начала 2019 года инфляция в России по предварительным данным составила 3%. Об этом говорится в сообщении Росстата. С начала месяца уровень потребительских цен вырос на 0,4%. Как следует из данных Росстата, инфляция в России замедлилась. В 2018 году она составляла 4,3%.
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События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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