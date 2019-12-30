Экономика
РБКРосстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году
С начала 2019 года инфляция в России по предварительным данным составила 3%. Об этом говорится в сообщении Росстата. С начала месяца уровень потребительских цен вырос на 0,4%. Как следует из данных Росстата, инфляция в России замедлилась. В 2018 году она составляла 4,3%.
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Футбол
«Челси» упустил победу над «Брайтоном» в матче чемпионата Англии
"Челси" и "Брайтон" сыграли вничью в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Спорт
WADA ввело в действие обновленный список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ, сообщает ТАСС.
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Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Транспорт
Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга
В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Происшествия
В Страсбурге в Новогоднюю ночь сожгли больше 200 автомобилей
Во французском Страсбурге за ночь вандалы сожгли 220 автомобилей, по этому делу задержаны около 40 человек, сообщают СМИ.
Экономика
Акцизы на сигареты и табак в России повысились
С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Космос
Индия работает над новой лунной миссией
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
Происшествия
Водитель обстрелял не пропустившую его машину семью в Саратове
Водитель открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его машину на дороге в Саратове, в обстрелянном авто оказалась семья с ребенком.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Происшествия
На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак, сообщает СУСК по региону.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".
Политика
Зеленский назвал новую национальную идею Украины
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Гаджеты
В Сети опубликовали параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
В сети раскрыли характеристик Radeon RX 5600 XT, которую покажут на CES.
Гаджеты
Samsung Galaxy Note9 получает обновление Android 10
Samsung Galaxy Note9 начал получать Android 10 на основе One UI 2.0 в прошлом месяце в рамках бета-теста.
Фигурное катание
Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».