С начала 2019 года инфляция в России по предварительным данным составила 3%. Об этом говорится в сообщении Росстата. С начала месяца уровень потребительских цен вырос на 0,4%. Как следует из данных Росстата, инфляция в России замедлилась. В 2018 году она составляла 4,3%.

Росстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году

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