Экономика

РБКРБКРосстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году

С начала 2019 года инфляция в России по предварительным данным составила 3%. Об этом говорится в сообщении Росстата. С начала месяца уровень потребительских цен вырос на 0,4%. Как следует из данных Росстата, инфляция в России замедлилась. В 2018 году она составляла 4,3%.
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с чего всё началось
В свою очередь, по предварительным данным
 Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе.
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