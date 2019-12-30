Экономика
РБКРосстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году
С начала 2019 года инфляция в России по предварительным данным составила 3%. Об этом говорится в сообщении Росстата. С начала месяца уровень потребительских цен вырос на 0,4%. Как следует из данных Росстата, инфляция в России замедлилась. В 2018 году она составляла 4,3%.
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с чего всё началось
В свою очередь, по предварительным данным Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе.Ведомостивчера в 07:23
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Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
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Пенсии По данным Министерства труда РФ размеры страховых пенсий будут проиндексированы с 1 января 2020 года на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %. Детские пособия Начиная с 1 января 2020 года, изменятся размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины: по беременности и родам (140 дней декрета), уходу за ребенком до полутора лет.
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