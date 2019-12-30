с чего всё началось

С начала 2019 года инфляция в России по предварительным данным составила 3%. Об этом говорится в сообщении Росстата. С начала месяца уровень потребительских цен вырос на 0,4%. Как следует из данных Росстата, инфляция в России замедлилась. В 2018 году она составляла 4,3%.

Росстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году

Экономика Российский рынок M&A в 2019 году: крупнейшие слияния и поглощения Компания основана в Москве в 2000 г. В мае прошло слияние двух нефтегазовых компаний - Wintershall (принадлежит немецкому концерну BASF) и Dea Deutsche Erdoel (принадлежит российскому предпринимателю Михаилу Фридману).

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Экономика Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года Пенсии По данным Министерства труда РФ размеры страховых пенсий будут проиндексированы с 1 января 2020 года на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %. Детские пособия Начиная с 1 января 2020 года, изменятся размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины: по беременности и родам (140 дней декрета), уходу за ребенком до полутора лет.

Общество С нового года появятся электронные трудовые книжки С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности.