Общество

Газета.RuГазета.RuРосстат определил сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Третье и четвертое места рейтинга зарплат заняли финансисты и страховщики – их жалованье составляет около 103 тыс. рублей в месяц. Работники сферы культуры и развлечений получали в 2019 году немногим более 44 тысяч ежемесячно, а зарплаты железнодорожников были выше на 50% – около 60-62 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать67
с чего всё началось

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT. Наиболее высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники финансовой и страховой сфер.
RT на русскомвчера в 23:02

Подробнее о событии

Росстат определил сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Газета.Ru07:02

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новости04:12

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Rambler News Service01:22

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

РБК01:54

Росстат раскрыл сферы с самыми высокими зарплатами

URA.Ru00:36

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru00:10

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

RT на русскомвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

РИА Новости 08:53
Финансы

Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале сократился на 28,7%

Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале составил 12,7 миллиарда долларов, снизившись на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.
ПРАЙМ 09:14
Политика

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Известия 08:34
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

В Петербурге контрабандистов осудили за доминиканский ром с кокаином

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, весной 2015 года ряд граждан присоединился к группе лиц, которая была создана для перемещения через таможенную границу России с целью сбыта партий кокаина, приобретенного в Доминиканской Республике.
Российская газета 08:37
Энергетика

Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии

На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов.
РБК 09:22
Общество

Режим домашней изоляции не распространяется на ряд лиц

Режим домашней изоляции не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, которые прибывают в российскую столицу в составе официальных делегаций.
Москва 24 08:41
Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM вчера в 16:59
Наука

Шум корабля мешает крабам маскироваться

При приближении хищника береговые крабы обычно останавливаются и маскируются или убегают в укрытие.
Машины и Механизмы вчера в 08:20
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ 05:40
Общество

Симоньян ответила на обвинения Навального

Симоньян ответила «Ведомостям», что действительно ведет художественное руководство «Международной панорамой», которая выходит на канале НТВ.
Городовой 01:24
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Шоу-бизнес

Госпитализирована Валентина Талызина

Газета.Ru 06:03
Общество

ФСБ разоблачила ячейку террористов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и задержали в Крыму ячейку участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Газета.Ru 09:14
Здоровье

Министр здравоохранения области: не надо недооценивать коронавирус

Новый Калининград Министр здравоохранения области Александр Кравченко заявил, что регион полностью готов ко вспышке коронавируса.
Новый Калининград.Ru 06:57
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Российская газета вчера в 03:15
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Игры

Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня

3DNews вчера в 11:29
Происшествия

Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по делу Голунова

RT на русском 05:42
Общество

Очереди на въезд в Польшу стали бесчеловечными

Русский Запад 07:39
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, за что уволила первую няню своего сына

OAnews 07:40
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Общество

Собянин запретил массовые мероприятия в Москве

В Москве до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия численностью более 5000 участников.
Ведомости вчера в 14:06
Общество

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Происшествия

F-16 разбился в столице Пакистана

Lenta.ru 03:28
Политика

Совфед рассмотрит закон об изменениях в Конституции

Сегодня, 11 марта, состоится 476-е заседание Совета Федерации, на котором сенаторы планируют рассмотреть поправки в Конституцию, закон о региональных омбудсменах, об упрощении процедуры получения российского гражданства для украинцев и белорусов, поправки в Налоговый кодекс и другие законы.
Парламентская газета 01:50
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Общество

Вайнштейн предложил убить Дженнифер Энистон

«Джен Энистон должна быть убита», — гласит запись в одном из сообщений.
Культуромания 08:42
Гаджеты

В iOS 14 появится меню приложений, как в Android

В мобильной операционной системе iOS 14 появится меню приложений, как в Android. Однако реализация этого меню будет несколько иной.
UfaTime.ru вчера в 16:19
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное