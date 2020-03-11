Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT. Наиболее высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники финансовой и страховой сфер.

с чего всё началось

Третье и четвертое места рейтинга зарплат заняли финансисты и страховщики – их жалованье составляет около 103 тыс. рублей в месяц. Работники сферы культуры и развлечений получали в 2019 году немногим более 44 тысяч ежемесячно, а зарплаты железнодорожников были выше на 50% – около 60-62 тыс. рублей.

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