с чего всё началось

Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате. Отмечается, что у 1270 человек вирус идентифицировали, у 390 – нет. Кроме того, ведомство опубликовало данные о смертях, когда причину отнесли к другим важным состояниям – 1052 случая.

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель

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