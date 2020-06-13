Коронавирус
РИА НовостиРосстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате. Отмечается, что у 1270 человек вирус идентифицировали, у 390 – нет. Кроме того, ведомство опубликовало данные о смертях, когда причину отнесли к другим важным состояниям – 1052 случая.
Читать в источнике
Оценить256
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Игры
Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе
Посмотрите коллективное шоу Guerilla, PC Gaming Show и Future Games Show на русском языке в единственном семичасовом потоке на Twitch.
Evo-rus.com 13:13
Футбол
Роналду не забил гол с пенальти впервые за 509 дней
Португалец не реализовал пенальти в первом тайме. Криштиану не забил с 11-метровой отметки впервые в 2020 году.
Sport.ru 05:43
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили грабителя банка при задержании
Полиция застрелила мужчину, которого заподозрили в нападении на банк в Анапе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 13:04
Технологии
В Сети рассказали, как смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Платформа Reddit опубликовала инсайдерскую информацию, как получить бесплатный доступ к просмотрам роликов на YouTube без рекламы.
Экономика сегодня 14:04
Здоровье
Выпуск программы «Время» в 21:00 от 13.06.2020
Смотрите в этом выпуске : в России коронавирус победили уже почти 275 тысяч человек; специалисты Росстата и оперативного штаба объяснили, почему число умерших от коронавируса корректируется; семьи с детьми от трех до семи лет смогут получать социальную поддержку без дополнительных справок; в России снизилось количество преступлений в условиях пандемии.
Первый канал 14:27
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
Футбол
В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти
RT на русском 07:14
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Экономика
В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года.
РБК 13:37
Общество
«Столь сильного давления еще не было». Учителя жалуются, что их принуждают голосовать за поправки под угрозами увольнения
Бюджетники массово заявляют о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.
Дождь вчера в 08:48
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Игры
Persona 4 Golden уже вышла в Steam
Трансляция Guerrilla Collective, PC Gaming Show и Future Games Show на русском языке в одном потоке на Twitch.
Evo-rus.com 14:27
Общество
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
Политика
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК 14:08
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета вчера в 09:33
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
Футбол
«Зенит» интересуется форвардом «Ривер Плейт» Борре
Нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Сантос Борре стал трансферной целью «Зенита».
Бомбардир.ру 02:36
Происшествия
В США полицейские убили ещё одного афроамериканца
Американские полицейские не усвоили урок, который им пытались преподать протестующие по всей стране после убийства Джорджа Флойда.
Pravda.Ru 12:49