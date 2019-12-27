Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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Росстат опубликовал
 демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020-м до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
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Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко

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В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
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Технический сбой произошел в работе некоторых сервисов Альфа-банка.
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В ходе обыска в ФБК Навального задержали

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Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

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Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей

Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей (1,75 миллиарда), что на 12 процентов больше трат 2018 года.
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Спорт

Шулепов о скандале с костюмом: я передаю образ Шиндлера, а не нациста

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Лавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2»

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

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Пенсионерка из Калмыкии села в тюрьму из-за переводов внучке-террористке. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости.
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Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
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