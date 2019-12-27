с чего всё началось

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Хоккей Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в традиционном хоккейном матче, который прошёл на катке на Красной площади.

Космос Новые двигатели уменьшат время в пути до Марса в несколько раз Для сравнения, максимальная скорость химических ракет составляет 5 км / с. Новый двигатель способен превзойти этот показатель в 8 раз – до 40 км / с. Но есть и сложности: для генерации энергии такой мощи требуются панели большого размера, что в свою очередь увеличит вес корабля.

Политика Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.

Политика Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Авто Названы самые распространенные в России марки грузовиков В десятке еще числятся: «МАЗ» (290 800 ед.), «Урал» (173 7 00 ед.), «САЗ» (166 800 ед.), Volvo (102 4000 ед.), MAN (9 400 ед.), Scania (85 000 ед.) и Mercedes-Benz (75 600 ед.).

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.