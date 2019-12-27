Общество
РИА НовостиРосстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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с чего всё началось
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020-м до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.РБКвчера в 18:51
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Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
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Разбился пассажирский самолет в Казахстане
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Ранее в Tesla анонсировали появление в линейке полноприводного Model Y Performance и поделились некоторыми подробностями.
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Политика
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Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
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Армия и оружие
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Происшествия
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева Хирург ГКБ №24 заявил на суде, что был слишком загружен.
Шоу-бизнес
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Экономика
Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России
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Спорт
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Хоккей
Максим Сушинский: «Авангард» усиления не ищет
От Авангарда сегодня не стоит ждать активности, усиления не ищем.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Армия и оружие
Стартовали госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В стартовали в РФ.
Политика
Курилы остались российскими благодаря США
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Общество
Силанов пожелал калининградцам ждать чуда перед Новым годом
Алексей Силанов пожелал калининградцам ждать чуда перед Новым годом.
Экономика
Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб
Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ прибыли в Армению
В дальнейшем Армения планирует приобрести еще несколько российских истребителей Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале будущего года, напоминает Sputnik Армения.
Общество
Силовик во время обыска нарисовал открытку, а ФБК ее продал
Во время обыска московского офиса ФБК Алексея Навального один из спецназовцев нарисовал новогоднюю открытку.
Армия и оружие
«Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27
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Общество
Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Общество
Мария Захарова открыла корпоратив в МИД зажигательным танцем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отпраздновала наступающий Новый год в компании коллег.
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В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год
Эксперт Роскачества, доктор технических наук Анастасия Семенова дала рекомендации, как выбрать колбасу для новогоднего стола.