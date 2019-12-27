с чего всё началось

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Политика Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.

Политика Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Армия и оружие Западные эксперты заинтересовались взлетом российского Ту-22М3 Автор публикации изучил видео взлета российского самолета, который проходил на испытательном аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковье, и обратил внимание на необычный цвет пламени, вырывавшегося из сопел, и продолжительность форсажа бомбардировщика.

Экономика Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Политика Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Политика Курилы остались российскими благодаря США Япония отказалась подписывать мирный договор с СССР по прямому приказу США.

Экономика Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.

Армия и оружие Истребители Су-30СМ прибыли в Армению В дальнейшем Армения планирует приобрести еще несколько российских истребителей Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале будущего года, напоминает Sputnik Армения.

Армия и оружие «Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27 Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.